Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан поделилась кадрами из жаркого отпуска с Михаилом Заливако

После финала шоу «Холостяк» пару постоянно критикуют и высмеивают. Разведенную Анну Сторожук часто засыпают гневными комментариями, припоминая, что ей нужная якобы только роскошь и жизнь в «замке принцессы».

Михаила же фактически под каждым постом в Инстаграм серьезно критикуют за недостойное поведение с другими участницами и попытки теперь показаться лучше. Пара на поток негатива не реагирует, постоянно публикуя новые кадры.

«Приехали сегодня с Мишкой в Харьков… но Каппадокия нас не отпускает😅 Ещё столько мест, которые нам хочется посетить✨ Спорим какая фотка лучше?» - пишет Анна.

Пользователи выразили свое мнение: «Бедный Миша!))) вот это попал , ни минуты покоя !!!постоянно куда то ехать и тратить бабло!😢; 1 фотка лучше ; Вы класнючие🔥; Ух и ноги! У Ани)🔥; Какая вы крутая пара все-таки😍❤️ надеюсь хейтеры уже успокоились🙌 Крутые такие😍; Влюблена в Ваши ноги😍».

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан

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