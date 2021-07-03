Герой "Холостяка 11" Михаил Заливако и его избранница, победительница шоу, Анна Богдан продолжают строить отношения

31-летний Миша и 28-летняя Аня, как известно, после финала решили жить вместе в Киеве. Парочка снимает квартиру, много путешествует и посещяет vip-тусовки со "сливками" украинского шоубиза, купаясь в славе. Недавно они вернулись из сказочного путешествия в Турции, а теперь побывали в гостях у мамы Ани.

Соответствующими кадрами Богдан поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка засняла себя, любимого и маму на кухне. Последние о чем-то живо разговаривали, сидя за столом, а на нее не обращали внимания.

"Приехали к мамочке... о чем-то там лялякают без меня", - пожаловалась Аня.

Напомним, знакомство Заливако с будущей тещей произошло в 10-м выпуске "Холостяка". Перед тем, как явиться в гости к маме девушки, пара провела интересное свидание, отправившись вместе на мастер-класс к победителю кулинарного шоу "МастерШеф" Евгению Клопотенко. Сама встреча Миши с мамой, сестрой и братом Ани затянулась до глубокой ночи. Избранница "Холостяка" рассказывала, что тогда в квартире ее родительницы с трудом уместились 30 человек съемочной команды.

Напомним, Заливако из "Холостяка", усадив Анну Богдан на руки, пылко показал чувства: "Нравится, что не стыдно"

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