Герой "Холостяка 11" Михаил Заливако и его избранница, победительница шоу, Анна Богдан поделились архивными кадрами
Анна и Михаил остались вместе после проекта несмотря на все заявление поклонников шоу «Холостяк», а также критику недоброжелателей и слова завистников. Причем вместе возлюбленные часто теперь публикуют одинаковые кадры, вызывая не менее бурную реакцию в сети Инстаграм.
Сейчас Анна и Михали поделились необычными кадрами, которые были сделаны сразу после финала «Холостяка». На видео можно заметить, как в самом начале отношений они флиртовали и на эмоциях говорили друг с другом, смущенно перешептываясь.
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После съемок финального эпизода пару заметили на диване, пока Анна шутливо хлопала Михаила по плечам за его словами:
«Хулиганье» - подписала Анна показанные кадры.
Раньше, говоря о вопросе поиска настоящего мужчины Анна выразилась весьма красноречиво:
«Вот я считаю, что мужчина - это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создаёт проблем, а наоборот - помогает их решить. Только в сказках люди никогда не ругаются и живут душа в душу без ссор».
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