Герой "Холостяка 11" Михаил Заливако и его избранница, победительница шоу, Анна Богдан поделились архивными кадрами

Анна и Михаил остались вместе после проекта несмотря на все заявление поклонников шоу «Холостяк», а также критику недоброжелателей и слова завистников. Причем вместе возлюбленные часто теперь публикуют одинаковые кадры, вызывая не менее бурную реакцию в сети Инстаграм.

Сейчас Анна и Михали поделились необычными кадрами, которые были сделаны сразу после финала «Холостяка». На видео можно заметить, как в самом начале отношений они флиртовали и на эмоциях говорили друг с другом, смущенно перешептываясь.

После съемок финального эпизода пару заметили на диване, пока Анна шутливо хлопала Михаила по плечам за его словами:

«Хулиганье» - подписала Анна показанные кадры.

Раньше, говоря о вопросе поиска настоящего мужчины Анна выразилась весьма красноречиво:

«Вот я считаю, что мужчина - это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создаёт проблем, а наоборот - помогает их решить. Только в сказках люди никогда не ругаются и живут душа в душу без ссор».

Напомним, Заливако из "Холостяка", усадив Анну Богдан на руки, пылко показал чувства: "Нравится, что не стыдно"

А еще Politeka писала, Анна Богдан впервые рассказала о реакции экс-мужа на роман с "Холостяком": "Мы приняли решение..."

Также Politeka сообщала, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан вызвала переполох жаркими кадрами из отпуска: "Миша, вот это попал!"