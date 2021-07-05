Победительница шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако Анна Богдан показала свой образ для романтической прогулки с возлюбленным, вдохновленный фильмом «Красотка»

Как известно, после проекта Заливако и Богдан продолжают строить свои отношения. Недавно бизнесмен свозил девушку на свою малую родину – в Харьков. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Анна показала, в каком образе гуляла по этому городу с любимым.

«Смотрели фильм «Красотка»? Помните тот легендарный момент, как Джулия Робертс одела своё изумительное красное платье? Вот я считаю, что именно красное платье должно быть в гардеробе у каждой, а не как утверждала Коко Шанель», - написала Анна.

Она аргументировала это тем, что красный цвет всегда считался цветом страсти и любви.

В подтверждение своих слов Богдан опубликовала собственное фото, на котором позировала в романтичном и немного свободном красном платье.

«Именно такой образ я выбрала для нашей с Мишкой романтической прогулки по Харькову», - рассказала Анна.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Вы невероятной красоты девушка», «Вы прекрасны», «Красотка ещё та», - пишут люди.

Напомним, избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину.

Как сообщала Politeka, избранница "Холостяка" Анна Богдан сделала признание об отношениях с Заливако.

Также Politeka писала, что Заливако из "Холостяка" показал, что вытворял с возлюбленной Богдан.