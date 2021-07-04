Победительница шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако Анна Богдан показала их с избранником счастье, и призналась, что для нее важно в отношениях

Как известно, главный герой 11-го сезона популярного шоу харьковский бизнесмен Михаил Заливако остановил свой выбор на Анне Богдан. После окончания шоу пара осталась вместе и сейчас продолжает строить свои отношения.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Богдан рассказала, чего ждет от своего любимого человека.

«Для меня, комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самой собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать своё мнение и когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать что меня услышат. И я безумно рада, что Миша именно такой. Более того, мне очень нравится какая я с ним», - откровенно написала девушка.

Она также поделилась совместным фото со своим возлюбленным. На снимке они оба сидят босяком на лестнице в доме. Анна тепло прижимается к Михаилу, а на их лицах играют счастливые улыбки.

Поклонники тут же отреагировали на пост Богдан.

«Радуюсь за вашу пару», «Это и есть настоящее счастье!», «Красивая пара!!! Любви вам на долгие- долгие годы», - пишут люди.

Напомним, Заливако из "Холостяка" показал, что вытворял с возлюбленной Богдан.

Как сообщала Politeka, избранник Анны Богдан "Холостяк" Заливако подружился с будущей тещей.

Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан располнела на 16 килограммов.