Победительница шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала о планах на будущее
Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является победительницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара сейчас вместе и продолжает строить отношения. Не так давно девушка неоднозначно ответила на вопрос, беременна ли она:
"Лично вам даю ответ, если так это беспокоит. Не знаю, где вы слышали о предположительной беременности, но даже если это и так - я не обязана сразу это выносить на публику".
Теперь красотка решила в сторисах Инстаграм ответить на еще один вопрос: "Ань, какая следующая страна по плану?".
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"Летим в августе в Грецию", - написала лаконично Анна.
"Были там?", - спросила Богдан и предложила выбрать между "ДА" и "НЕТ".
Также красотка добавила ролик, на котором все объяснила голосом:
"Следующая страна, которую мы хотим посетить вместе - это Греция. В Грецию летим в августе, хотим посетить Афины, поездить по экскурсиям".
Напомним, Заливако из "Холостяка" показал, что вытворял с возлюбленной Богдан
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