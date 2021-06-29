Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан поделилась своими мыслями, опубликовав новый пост в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Анна была замужем за экс-главой ОП Андреем Богданом. Отношения продлились у пары недолго, ведь уже через полгода союз был разорван. После этого молодая красотка произвела фурор на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако.

В новом посте, который девушка опубликовала в Инстаграм, Анна вспомнила о старом:

"Уходи не оглядываясь...

Уходи если тебя не ценят...

Уходи если всё что ты делаешь, воспринимают как должное...

Уходи если терпишь...

Уходи даже если некуда идти...

Уходи если не ищете компромиссов...

Уходи если не к тебе обращаются за поддержкой...

Уходи если надоело...

Уходи если много обид...

Уходи если присутствует насилие...

Уходи если пытаются тебя изменить...

Уходи если не любишь, но просто жалко потраченного времени!

Зачем бояться потерять то, чего и так нет?

Я отношусь к тому типу людей, которые понимают что без любви ты не будешь счастлив.

Но...

Какой смысл терпеть, если с кем-то другим(другой) будет лучше? А ты проживаешь свои годы в обидах, слезах и ожиданиях "а вдруг станет лучше...".

В конце публикации Богдан поинтересовалась, насколько интересно было бы украинцам, если бы она рассказала о выходе из депрессии после развода.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все верно! Я это не сразу также поняла", "Я бы переслала себе пару лет назад. Полностью согласна. Уходи если не счастливая, без какого либо сожаления. Единственный человек, которому мы обязаны - это мы сами", "Очень круто сказано. И я ушла".

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