Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан рассказали, с какими проблемами столкнулись из-за проекта

Несколько месяцев после завершения съемок в "Холостяке" влюбленным приходилось скрывать свои отношения, сообщает Politeka.net. Об этом пара рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя".

Пока финальный выпуск шоу не вышел на экраны Михаил Заливако и Анна Богдан проводили большую часть времени дома и приглашали к себе друзей, либо выходили на улицу глубокой ночью, надев на лица маски, и прикрывшись капюшонами.

Также Заливако рассказал, что шел на шоу ради отношений, а не из-за популярности.

"На самом деле у меня проблемы с этой популярностью, потому что я очень тяжело принимаю все это. Мне это очень чуждо... Если бы мне не понравилось, у меня были какие-то разногласия внутри, я бы никого не выбрал, либо же просто не стал бы ни с кем дальше строить свои отношения. У меня не тот характер", - поделился Михаил.

Отметим, Михаил Заливако стал популярным в Сети после участия в шоу. Сейчас на страницу артиста подписаны 203 тысячи пользователей сети. Каждый пост бизнесмена собирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан блеснула идеальным лицом

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