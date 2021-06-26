Герой "Холостяк 11" Михаил Заливако рассмешил фото со своей возлюбленной Анной Богдан

Как известно, молодые люди продолжили отношения после финала шоу. Миша с Аней снимают жилье в Киеве, наслаждаясь обществом друг друга и купаясь в славе. Пользователи жадно следят за событиями в личной жизни парочки, а те регулярно радуют фанатов новыми яркими кадрами в соцсетях. Недавно они вернулись из сказочного путешествия, релакснув на море в Турции и побывав в Каппадокии - месте с необычными скалами.

В частности, в своих свежих "сториз" в Инстаграм Заливако показал, как весело проводит время с возлюбленной, передает Politeka.net. На снимке они предстали в компании известного певца Ivan NAVI, сделав селфи на фоне ресторана "ХЛБНЙ".

На первом снимке Аня кокетливо положила руку Мише на плечо, все трое улыбались.

"Рады видеть и кушать твои блюда 😂😂😂", - подписан кадр.

Второе фото вышло менее удачным, так как избранница "Холостяка" решила покривляться, выпучив глаза и сложив губы "уточкой". Миша все же выставить забавный снимок.

"Эту просто тут оставлю для самой умной", - подписал он, добавив красное сердечко рядом с именем любимой.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан

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