Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала необычное фото и заговорила о путешествиях

Как сообщает Politeka.net, экс-жена бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. После проекта пара действительно сложилась, влюбленные живут вместе, а недавно побывали в сказочном путешествии. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о путешествиях и предложила поклонникам розыгрыш, в котором можно выиграть путешествие мечты.

На новом снимке Анна показала свое идеальное лицо крупным планом. Перед камерой девушка появилась в ярком летнем платьице, которое подчеркнуло изящные плечи. Волосы красотки выпрямлены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и сияющая улыбка "на миллион", она кокетливо смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Богдан предложила исполнить мечту одного их подписчиков. " Мечты должны сбываться! Друзья, путешествия – это эмоции не сравнимы ни с чем! Когда ты видишь максимально разных людей, слышишь разные языки, видишь невероятные сооружения, сделанные много веков назад, или находишься в прекрасных местах, созданных природой – от этого, прямо дух захватывает. И пусть даже на миг, но каждый почувствует себя абсолютно счастливым человеком. Сегодня, я хочу подарить кому-то из вас пусть небольшую, но частичку этих эмоций… и каждому из вас пожелать иметь возможность путешествовать, и увидеть наш удивительный мир в самых ярких красках", - написала Анна и рассказала об условиях своего конкурса.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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