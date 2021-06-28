Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако закружил свою возлюбленную
После завершения своего участия в шоу Михаил Заливако и его избранница продолжают строить отношения, сообщает Politeka.net.
Сейчас паре не нужно скрывать свои отношения, ведь финальная часть проекта уже давно вышла в телеэфир, а до этого Анне и Михаилу приходилось скрываться.
Влюбленные часто делятся кадрами своего совместного времяпрепровождения. В этот раз Анна опубликовала в своем сторис видео, снятое в парке развлечений.
Девушка надела красное платье, а ее спутник - футболку и шорты. Оба обнимались, и улыбались, смотря друг другу в глаза. Затем Заливако закружил ее Богдан, подняв над землей.
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"Спасибо, что всегда делаешь так, чтобы я улыбалась", - написала Анна.
Публикация не получила лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Анна Богдан - бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушка не общается сбывшим экс-супругом, ведь не считает это нужным.
В одном из интервью девушка рассказала, что не хочет менять фамилию, ведь придется менять все документы, а это проблематично. Девушка рассказала, что поменяет фамилию, когда выйдет замуж снова.
Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако после возвращения в Украину засветила кольцо
А еще Politeka писала, что Анна Богдан резко высказалась об отношениях: "Никогда не прощу!"
Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако показал Анну Богдан в неприглядном свете.