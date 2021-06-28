Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако закружил свою возлюбленную

После завершения своего участия в шоу Михаил Заливако и его избранница продолжают строить отношения, сообщает Politeka.net.

Сейчас паре не нужно скрывать свои отношения, ведь финальная часть проекта уже давно вышла в телеэфир, а до этого Анне и Михаилу приходилось скрываться.

Влюбленные часто делятся кадрами своего совместного времяпрепровождения. В этот раз Анна опубликовала в своем сторис видео, снятое в парке развлечений.

Девушка надела красное платье, а ее спутник - футболку и шорты. Оба обнимались, и улыбались, смотря друг другу в глаза. Затем Заливако закружил ее Богдан, подняв над землей.

"Спасибо, что всегда делаешь так, чтобы я улыбалась", - написала Анна.

Публикация не получила лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Анна Богдан - бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушка не общается сбывшим экс-супругом, ведь не считает это нужным.

В одном из интервью девушка рассказала, что не хочет менять фамилию, ведь придется менять все документы, а это проблематично. Девушка рассказала, что поменяет фамилию, когда выйдет замуж снова.

Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако после возвращения в Украину засветила кольцо

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