Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако засветился на отдыхе с возлюбленной
Бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана после расставания попала на популярный проект, сообщает Politeka.net. На шоу "Холостяк" звезда пришла с целью найти свою любовь, и, вероятно, ей удалось.
Михаил Заливако выбрал Анну и сейчас пара строит отношения, делясь кадрами совместного времяпрепровождения. Недавно пара была за границей, но уже вернулась в Украину.
Так, Анна опубликовала снимок в своем Инстаграм, в котором прижалась к возлюбленному. Красотка потянула бойфренда за ухо, засветив кольцо на безымянном пальце.
"Мур-мяу", - написала Анна.
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Отметим, Анна Богдан рассказала в одном из интервью, что никогда не ставила перед собой цель выйти замуж. По словам, красотки главное, чтобы она была счастлива в отношениях, а время покажет.
В предыдущем браке Анна была счастлива, ведь это была ее первая настоящая любовь. По словам Анны, экс-муж сильно ревновал ее, что и стало одной из причин разлада.
После расставания Богдан "налегла" на сладкое из-за стресса, в результате набрала лишние килограммы. Однако красотка твердо взяла себя в руки, и сейчас ее фигура идеальна.
Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала идеальное лицо вблизи, улыбка на миллион.
А еще Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан вызвала переполох жаркими кадрами из отпуска.
Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако показал Анну Богдан в неприглядном свете: "Для самой умной"