Украинский бизнесмен Михаил Заливако, который снялся в шоу "Холостяк-11", поделился опытом своих отношений
Несмотря на то, что Михаила часто критикуют за выбор второй половинки – победительницу «Холостяка» Анну Богдан, сама пара вполне счастлива и отказывается принимать критику о себе. Зато они с удовольствием рассказывают о том, как получить идеальные отношения.
В этот раз высказался сам Михаил, вспомнив опыт прошлых отношений, которые вышли токсичными или односторонними:
«В некоторых моих отношения было как бы так сказать… 😅 Ну вот будто ты постоянно должен быть со своей второй половинкой, ну если конечно ты не на работе , хотя и такие приколы мне тоже залетали 🤣
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Я думаю парни меня поймут, есть такие пары, когда появляется девочка и потом хоба! Был пацан и нет пацана🤣 вот я как-то был таким, который пропал года на два. Ни друзья, ничего, только работа. Уверен, что и дамочки такие же бывают😀» - высказался Михаил.
Он отметил, что всегда знал: такое есть и может быть, когда в отношениях есть свобода и воздух так сказать. Когда занимаешься чём-то отдельным от неё/него и тебе «не прилетает ничего из-за спины».
Также Миахил рассказал о секрете успешного общения – каждому надо делать что-то по-отдельности. Потому как сидя друг на против друга и заглядывая в рот это быстро надоедает.
"Не агитирую, что надо только засыпать и посыпаться вместе, а потом весь день щеголять как два аксакала🤣 все должно быть в меру".
По словам Заливако, сейчас у него все так как я и хотел.
«Анна больше меня переживает за моих друзей и тех с кем я могу не встретиться. Это при том, что пока нам нельзя было гулять вместе из-за проекта, мы 3 месяца сидели дома. Короче, мой вывод - это всегда быть ответственным участником. Когда вы головой и сердцем понимаете, и чувствуете друг друга без лишних слов» - сделал вывод экс-участник «Холостяка».
Напомним, что "холостяк" Заливако покутил с Анной Богдан, которая надела нескромное мини
А еще Politeka писала, что Анна Богдан из "Холостяка" эмоционально обратилась к украинкам
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