Возлюбленная главного героя шоу "Холостяк-11" Михаила Заливако Анна Богдан обратилась к девушкам коснувшись важной для многих темы

Как пишет Politeka.net своими мыслями девушка поделилась на страницах в Instagram.

Анна Богдан отметила, что стандарты моды слишком изменчивы, при этом многие девушки стараются во что бы то ни стало подогнать себя под принятые нормы.

Посмотрите на окружающих нас женщин. Каждая прекрасна по-своему. Но мода пытается диктовать:

⁃ Тебе надо подкачать попу!

⁃ У тебя должна быть тонкая талия!

⁃ Срочно закрась седину!

⁃ Тонкие губы-не красиво! Рисуй больше!

⁃ Натуральные брови? Нет! Срочно сделай ламинирование/покраску / выщипай!

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И нет! Я сейчас не говорю о том что это не красиво или НЕ правильно! Я говорю именно о тех случаях, когда девушки делают это чтобы соответствовать стандартам красоты!"- отметила она.

Также Анна добавила, что девушкам часто приходится слышать неприятные замечания окружающих, о том, что нужно то попу наедать, то наоборот похудеть.

"И бестактным людям же все равно что вы любите себя такой! Они считают что вы должны подстраиваться под параметры, которые диктует нам окружение!"- отметила возлюбленная "Холостяка".

Анна Богдан призвала девушек любить себя независимо от соответствия меняющимся стандартам моды.

"Милые девушки, женщины! Любите себя! Любите себя такими, какие вы есть! Плюйте на то, что пытается диктовать вам общество! Не важно, есть ли у вас животик, или может небольшая грудь, красивая сочная попа или широкие бедра! Вы едины и неповторимы! Наслаждайтесь этим", - подчеркнула она.