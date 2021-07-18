Головний герой "Холостяк-11" Михайло Заливако у фіналі проекту вибрав Анну Богдан (Сторожук) і зараз будує з нею стосунки

Дівчина регулярно спілкується з шанувальниками телепроекту за допомогою соцмереж, а також багато часу проводить зі своїм коханим. Парочка разом відпочиває на курортах, ходить по ресторанах і фотографується.

Днями у себе в Instagram Анна анонсувала бесіду з фоловерами і попросила задати їй питання.

І ось тепер у себе з сторіс вона відповідає на найцікавіші питання своїх підписниць.

Природно, людей насамперед цікавить, коли молоді зіграють весілля.

"Ну коли ж вже весілля. Ви дуже красива пара", - пишуть в мережі.

Анна усвідомила, що всьому свій час, при цьому підкресливши, що їй особливо приємні такі повідомлення, враховуючи хвилю хейта.

Також людей цікавило, що Анна думає з приводу зріста чоловіка. Змогла б вона зустрічатися з людиною нижче себе?

Обраниця Михайла сказала, що це не причина відмовлятися від почуттів і любові, а взагалі - це справа суто особиста, кому як комфортніше.

Ще дівчину запитали, чи було їй важко на проекті?

"Давайте не буде забувати, в яких умовах знімався проект. Там кожному в якійсь мірі було важко", - написала Ганна.

Вона зазначила, що їм доводилася жити з абсолютно незнайомими людьми без Інтернету, телефонів, телевізорів і можливості поговорити з близькими.

"Іноді зйомки тривали дуже довго. Було холодно. Було боляче стояти на шпильках весь час. Часто хотілося спати. Але це був крутий досвід", - відповіла вона.

Нагадаємо, що Анна Богдан поділилася одкровеннями про весілля з "холостяком": "Міша просто...".

Раніше Politeka писала, що Заливако покутив з коханою, яка одягла відверте міні: "ззаду черга...".

Також Politeka повідомляла, що Заливако запідозрили в байдужості до обраниці Ганні:"співчуваю".