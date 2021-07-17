Украинский бизнесмен Михаил Заливако, который снялся в шоу "Холостяк-11", похвастался отдыхом со своей возлюбленной
Влюбленные Михаил Заливако и Анна Богдан познакомились на шоу "Холостяк-11", после которого продолжили строить отношения, передает Politeka.net.
Сейчас паре не нужно скрывать отношения, ведь финальный выпуск программы уже давно вышел в эфир.
Михаил и Анна много путешествуют и хвастаются своим времяпрепровождением в соцсетях.
Так, в этот раз влюбленные поделились кадрами своей ночной прогулки. Анна надела черную маечку и нескромное мини, дополнив образ босоножками на тонких шпильках.
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Михаил же выбрал одежду в темных цветах, дополнив образ яркими кроссовками.
"Вышли попотеть" и "Сзади очередь за молоком, походу", - написал бизнесмен.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Михаил Заливако в одном из постов рассказал, что ему нравится в Анне. Так, по его словам, ему приносит удовольствие быть рядом с девушкой, идти с ней за руку, ведь она вызывает мурашки.
Примечательно, до этого Заливако рассказал, что Анна любит дурачиться и это приводит его в восторг, ведь так делали его родители, когда он был маленьким.
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