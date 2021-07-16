Украинский бизнесмен Михаил Заливако набрал популярность в Сети после своего участия в шоу "Холостяк-11". Сейчас он строит отношения с победительницей проекта, Анной Богдан, и вызывает интересную реакцию в сети совместными снимками
Михаил Заливако и Анна Богдан стали жить вместе сразу после завершения съемок шоу, передает Politeka.net. Сейчас пара продолжает вместе отдыхать и заниматься бытовыми вопросами.
В новом посте Михаил Заливако поделился кадрами отдыха с возлюбленной. Анна была в яркой маечке и мини-юбке, а Михаил в футболке и шортах.
Влюбленные весело проводили время вместе, однако текст поста вызвал вопросы у подписчиков Михаила.
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Давно хотел выставить что-то с Эфеса. Это второе место после Ватикана, где я ходил с открытым ртом. Поэтому пару фотокарточек есь😀", - написал бизнесмен, опубликовав архивные снимки.
В комментариях пользователи сети заподозрили Заливако в равнодушии к Анне Богдан.
"Как правило, когда ничего не лезет в голову - значит рядом никто не вдохновляет...", "Миша, сочувствую)", - написали одни из фолловеров.
"Хорошенькие)", "Когда свадьба ?)))", "Миша, эта невеста тебя разорит и выплюнет. Ой смотри...", "Несчастного Мишу снова заставили фоткатись😂😂 вот Аня😂", - прокомментировали остальные.
Напомним, что Анна Богдан из «Холостяка» поделилась откровениями о свадьбе с Заливако и не только
А еще Politeka писала, что Юля "Зайка" в смелом купальнике показала "Холостяку", какую красавицу он потерял
Также Politeka сообщала, что Анна Богдан намекнула на скорую свадьбу с "Холостяком" Заливако