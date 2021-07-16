Избранница украинского бизнесмена, бывшего героя шоу "Холостяк-11" Михаила Заливако ответила на самые личные вопросы

После того как Анна Богдан победила на известном проекте, она стала активнее заниматься своим микроблогом в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Девушка публикует различные посты, а также общается со своими поклонниками.

В частности, в одних из последних сторис Анна ответила на личные вопросы, которые ей задали подписчики.

Самыми распространенными вопросами, по словам звезды ТВ, были не беременна ли она, и когда будет свадьба.

В шутку Анна ответила на второй вопрос: "Сегодня".

Кроме того, подписчики заметили, что Михаил на всех фото выглядит грустным и уставшим и поинтересовались, что стало причиной.

"Миша просто не очень любит делать фото. Вот и весь секрет", - написала Богдан.

Также Анна ответила, как относится к домашнему насилию: "Резко негативно. Как к этому можно относиться по-другому?".

В сторис избранница Заливако дала совет подписчице, чтобы та нашла себе хобби, когда ее муж на футболе.

"У каждого человека должно быть личное пространство и интересы", - написала красотка.

Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако сразу после завершения проекта стали жить вместе.

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