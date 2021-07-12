Избранница украинского бизнесмена, бывшего героя шоу "Холостяк" Михаила Заливако, Анна Богдан, показала, какой бывает по утрам

После завершения съемок проекта Михаил Заливако сразу съехался с Анной Богдан, сообщает Politeka.net. Пара скрывала свои отношения пока финальный выпуск не вышел в эфир.

Сейчас влюбленные продолжают жить вместе, и часто делятся кадрами своего времяпровождения в Инстаграм.

Анна Богдан удивила одним из новых стори, записав его в постели. Девушка показала, какой бывает по утрам, немного удивив изможденным видом. Оказывается Анна несколько дней посещала музыкальный фестиваль "Atlas Weekend", который проходил до глубокой ночи.

"Наконец-то уже закончился "Atlas Weekend", потому что, это уже невозможно - засыпать в четыре часа утра. Сегодня проснулась, и какая-то пасмурная погода... Не знаю, как вы, но я зависима от погоды. Я не люблю, когда пасмурно. Я не люблю, когда дождь. Лично я за солнышко, а вы?", - рассказала о своей "зависимости" победительница проекта.

Стоит отметить, что позже Анна Богдан показала, что посетила с возлюбленным супермаркет. Красотка решила идти в магазин без макияжа, она надела длинное платье, подчеркнувшее ее фигуру и кеды.

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