Избранница "Холостяка 11" Михаила Заливако Анна Богдан, вместе с которой они живут после финала, решила помочь своим фанаткам

Так, 28-летняя девушка поделилась своим методом похудения. Как известно, Анна набрала лишнего веса после развода с первым мужем. Но за короткий период ей удалось избавиться от 16 килограмм. Этим девушка завоевала уважение публики, и теперь фанатки просят ее рассказать о том, как ей удалось похудеть.

В новом посте у себя в Инстаграм Богдан детально описала свою диету, передает Politeka.net. Возлюбленная Заливако сопроводила текст ярким фото, где предстала в необычном платье, верх которого напоминал морские раковины, а низ - хвост русалки. При этом можно разглядеть стройный силуэт, которым девушка беззастенчиво хвастается.

Богдан перечислила, какие продукты влияют на фигуру, отметив главное правило: необязательно отказываться от всего, если уж сильно тяжело - можно просто уменьшить объемы потребляемого.

сладкое - сахар, тортики, пироженки, печеньки и т.д. Я например, отказалась от сахара в чае и кофе.

алкоголь, особенно пиво. Можно бокальчик белого-сухого вина, но не бутылку😅

жареные продукты, особенно мясо, копчёности, фастфуды

мучное

консервированные продукты

любые виды газировки

соленая/острая пища

Также Анна дала несколько советов, как "неполезное" превратить в "полезное". В частности, куриное филе лучше отварить, а не жарить до золотистой корочки.

"Кушайте побольше салатиков, особенно сейчас сезон (зимой квашенную капусту). И ещё самое важное! Нужно пить воду! Без газов, простую воду, можно с лимончиком", - сообщила победительница "Холостяка".

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