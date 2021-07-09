Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан заинтриговала домашним образом
Слава 28-летней красотки в Сети набирает обороты. Девушка "учится" быть блогером и привыкает к своей популярности. Как известно, Аня с Мишей продолжили строить отношения, зародившиеся во время проекта, и сейчас живут вместе в Киеве ("Холостяку" пришлось пойти на компромисс и переехать к своей возлюбленной из Харькова). Парочка наслаждается "конфетно-цветочным" периодом, путешествуют вместе и посещают VIP-тусовки, на которые их теперь частенько приглашают.
Сейчас Заливако с Богдан находятся в гостях у мамы последней. К слову, Миша очень быстро нашел общий язык с гипотетической тещей. Аня тем временем активно выставляет кадры в Инстаграм. Так, в своих новых "сториз" девушка показала домашний образ - такой ее видит только "Холостяк", передает Politeka.net.
Богдан позировала в белом махровом халате, очевидно сразу после душа. Она обольстительно приспустила его на плечи и поманила нежной линией шеи. На лице у девушки была косметическая маска голубого цвета.
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