Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан решила устроить "гадания"
Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала довольно популярной блогершей после участия в проекте "Холостяк 11". Красотка победила на проекте и сейчас строит отношения с бизнесменом Михаилом Заливако. Также девушка ведет активно Инстаграм, где делится интересным контентом с фанатами.
В этот раз Анна решила показать шутку с гаданием.
"Мы с Нинкой ходили гадать на суженого", - произнес голос за кадром.
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На втором сторис Анна уже была вместе с Михаилом. Парочка стояла у американских горок. Сразу Заливако просто обнял красотку, а потом поднял и покружил.
"Как думаете, получилось нагадать?", - написала Анна.
На последнем фото Богдан уже залегла на Михаила, дурачась. В момент фото казалось, что пара вот-вот поцелуется.
"Подурачиться - это у нас обязательный процесс", - написала Анна.
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