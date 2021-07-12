Возлюбленная Михаила Заливако из «Холостяк-11» Анна Богдан рассказала, как заработала первые деньги

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна решила поговорить о призвании. По ее мнению, нормально, что люди после школы не могут сразу определиться со своим призванием.

«Вот к примеру я: В 2 года я уже заработала свои первые деньги, снявшись в рекламном ролике. В школе я была практически самая высокая в классе… с самыми длинными ногами, и скорее всего, самая худая. И все говорили одно: «Аня, тебе надо в модели!», - рассказала Богдан.

После школы девушка отучилась на маркетолога, но с 18 лет все же стала работать моделью.

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«И вот только пройдя путь студента-маркетолога и модели, я поняла, что именно путешествия будут вдохновлять меня на работу, движение и яркость жизни», - добавила Анна.

Отметим, что пост она сопроводила пикантным снимком, на котором позировала без одежды.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Молодец, Анечка! Ты очень яркая! Мечты сбываются!», «Молодец! Умничка! Фото просто огонь!», «Яркая звездочка!», - пишут люди.

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