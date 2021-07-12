Возлюбленная Михаила Заливако из «Холостяк-11» Анна Богдан рассказала, как заработала первые деньги
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна решила поговорить о призвании. По ее мнению, нормально, что люди после школы не могут сразу определиться со своим призванием.
«Вот к примеру я: В 2 года я уже заработала свои первые деньги, снявшись в рекламном ролике. В школе я была практически самая высокая в классе… с самыми длинными ногами, и скорее всего, самая худая. И все говорили одно: «Аня, тебе надо в модели!», - рассказала Богдан.
После школы девушка отучилась на маркетолога, но с 18 лет все же стала работать моделью.
⠀
«И вот только пройдя путь студента-маркетолога и модели, я поняла, что именно путешествия будут вдохновлять меня на работу, движение и яркость жизни», - добавила Анна.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Беда случилась с украинкой на отдыхе в Испании: муж успел спасти только сына, что случилось
Экс-участник "Холостячки" Рыбак показал, как возлюбленная обобрала его до нитки: "Орел и решка на минималках"
Лилия Ребрик поразила видом в купальнике с прозрачной вставкой: "Ну блин, как-то не комильфо"
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Отметим, что пост она сопроводила пикантным снимком, на котором позировала без одежды.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Молодец, Анечка! Ты очень яркая! Мечты сбываются!», «Молодец! Умничка! Фото просто огонь!», «Яркая звездочка!», - пишут люди.
Напомним, что Анна Богдан раскрыла свой секрет похудения: "Мой вам совет...".
Как сообщала Politeka, Анна Богдан в кровати призналась в зависимости: "Это уже невозможно".
Также Politeka писала, что Анна Богдан показала идеальные ножки, раскрыв их секрет: "Самое главное...".