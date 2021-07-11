Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан розповіла про схуднення

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала дуже популярною серед українців після участі в проекті "Холостяк". За дівчиною стежать сотні тисяч українців в Instagram, де дівчина ділиться цікавим контентом.

У новій публікації Анна вирішила поговорити про схуднення:

"Найчастіше, ми знаємо купу різних способів схуднути, але(!!!) є одна велика проблема ... нам не вистачає мотивації і сили волі щоб дотримуватися режиму харчування і перебудувати свій організм на позитивні зміни.

На жаль, бувають ситуації, що відсутність сили волі іноді доводить людей до серйозного стресу. Впевнена, що багато хто знає якого це-пообіцяти собі сісти на дієту/відмовитися від солодкого/почати правильно харчуватися... а потім зриваються. І починається покарання себе у вигляді " завтра буду цілий день на воді!""піду в зал і відбуду 2 тренування замість однієї!", "все! Тиждень на одних яблуках!».

Знайоме вам це?

Моя вам порада-експериментуйте! Знайдіть спосіб харчування який буде Вам подобається, на якому ви не будете почувати себе голодною і пригнобленою. Тоді, випробування для сили волі буде не таке страшне!",- написала красуня.

На фото Анна була в стильному плащі, позуючи крупним планом. Волосся Богдан залишила розпущеним, доповнивши образ стильним мейкапом.

"Аня ви теж колись були з великою вагою ?",- запитала одна з фанаток.

"Раніше писала пост про те, як поправилася на 16 кг", - відповіла Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка у вас зараз вага, якщо не секрет?) ", "Яке фото, прям нереально красива тут","красуня неймовірна, дуже Міші пощастило, що ви його вибрали".

Нагадаємо, Ганна Богдан, завоювавши серце головного "Холостяка", дала українкам пораду

А ще Politeka повідомляла, що Анна Богдан приспустила, показала, якою її бачить тільки Заливако

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако посміявся над худне Ганною Богдан, показавши її раціон:



