Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала о похудении

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала очень популярной среди украинцев после участия в проекте "Холостяк". За девушкой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где девушка делится интересным контентом.

В новой публикации Анна решила поговорить о похудении:

"Зачастую, мы знаем кучу разных способов похудеть, НО(!!!) есть одна большая проблема… нам не хватает мотивации и силы воли чтобы придерживаться режима питания и перестроить свой организм на позитивные изменения.

К сожалению, бывают ситуации, что отсутствие силы воли иногда доводит людей до серьезного стресса. Уверена, что многие знают какого это - пообещать себе сесть на диету/отказаться от сладкого/начать правильно питаться… а потом срываются. И начинается наказание себя в виде «завтра буду целый день на воде!» «пойду в зал и отбуду 2 тренировки вместо одной!», «всё! Неделю на одних яблоках!».

Знакомо вам это?

Мой вам совет - экспериментируйте! Найдите способ питания который будет вам нравится, на котором вы не будете чувствовать себя голодной и угнетённой. Тогда, испытание для силы воли будет не такое страшное!", - написала красотка.

На фото Анна была в стильном плаще, позируя крупным планом. Волосы Богдан оставила распущенными, дополнив образ стильным мейкапом.

"Аня вы тоже когда-то были с большим весом ?", - спросила одна из фанаток.

"Ранее писала пост о том, как поправилась на 16 кг", - ответила Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какой у вас сейчас вес ,если не секрет?)", "Какое фото, прям нереально красивая тут", "Красотка невероятная, очень Мише повезло, что Вы его выбрали".

Напомним, Анна Богдан, завоевав сердце главного "Холостяка", дала украинкам совет

А еще Politeka сообщала, что Анна Богдан приспустив халатик, показала, какой ее видит только Заливако

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако посмеялся над худеющей Анной Богдан, показав ее рацион:



