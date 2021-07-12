Обраниця українського бізнесмена, колишнього героя шоу "Холостяк" Михайла Заливако, Анна Богдан, показала, якою буває вранці
Після завершення зйомок проекту Михайло Заливако відразу з'їхався з Анною Богдан, повідомляє Politeka.net. Пара приховувала свої стосунки поки фінальний випуск не вийшов в ефір.
Зараз закохані продовжують жити разом, і часто діляться кадрами свого проведення часу в Instagram.
Анна Богдан здивувала одним з нових сторі, записавши його в ліжку. Дівчина показала, якою буває вранці, трохи здивувавши виснаженим виглядом. Виявляється Анна кілька днів відвідувала музичний фестиваль "Atlas Weekend", який проходив до глибокої ночі.
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"Нарешті вже закінчився "Atlas Weekend", тому що, це вже неможливо - засипати о четвертій годині ранку. Сьогодні прокинулася, і якась похмура погода... Не знаю, як ви, Але я залежна від погоди. Я не люблю, коли похмуро. Я не люблю, коли дощ. Особисто я за сонечко, а ви?",- розповіла про свою "залежність" переможниця проекту.
Варто зазначити, що пізніше Анна Богдан показала, що відвідала з коханим супермаркет. Красуня вирішила йти в магазин без макіяжу, вона одягла довгу сукню, яка підкреслила її фігуру і кеди.
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