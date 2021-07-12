Обраниця українського бізнесмена, колишнього героя шоу "Холостяк" Михайла Заливако, Анна Богдан, показала, якою буває вранці

Після завершення зйомок проекту Михайло Заливако відразу з'їхався з Анною Богдан, повідомляє Politeka.net. Пара приховувала свої стосунки поки фінальний випуск не вийшов в ефір.

Зараз закохані продовжують жити разом, і часто діляться кадрами свого проведення часу в Instagram.

Анна Богдан здивувала одним з нових сторі, записавши його в ліжку. Дівчина показала, якою буває вранці, трохи здивувавши виснаженим виглядом. Виявляється Анна кілька днів відвідувала музичний фестиваль "Atlas Weekend", який проходив до глибокої ночі.

"Нарешті вже закінчився "Atlas Weekend", тому що, це вже неможливо - засипати о четвертій годині ранку. Сьогодні прокинулася, і якась похмура погода... Не знаю, як ви, Але я залежна від погоди. Я не люблю, коли похмуро. Я не люблю, коли дощ. Особисто я за сонечко, а ви?",- розповіла про свою "залежність" переможниця проекту.

Варто зазначити, що пізніше Анна Богдан показала, що відвідала з коханим супермаркет. Красуня вирішила йти в магазин без макіяжу, вона одягла довгу сукню, яка підкреслила її фігуру і кеди.

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