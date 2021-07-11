Обраниця головного героя шоу "Холостяк-11" Михайла Заливако Анна Богдан розповіла про боротьбу за ідеальну фігуру і показала результат

Дівчина, яка щасливо живе з Заливако вже після закінчення проекту, поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому розповіла про те, як домагалася ідеальної фігури. Зокрема, Анна зізналася, що страждала від целюліту, пише Politeka.net.

"Я завжди була худенькою, але у мене була «апельсинова скоринка» на ногах і попі. Багато подружок мені навіть не вірили, і думали, що я собі там щось нафантазувала, але коли вони бачили мої ноги, то були в шоці. ⁃ ну як у такої худорби може бути целюліт? Ну і як всі, я комплексувала з цього приводу", - розповіла Богдан.

За її словами, домогтися красивих ніг і сідниць без целюліту їй допоміг наступний комплекс: правильно харчування, спорт, масажі, крему і масаж сухою щіткою.

"Але ОБОВ'ЯЗКОВО ви повинні розуміти що можна вам робити, а що не можна! Найголовніше-бережіть своє здоров'я", - підкреслила Богдан.

Цей пост вона вирішила проілюструвати власним фото. На ньому дівчина сидить на ручці крісла, закинувши голову вгору. Вона позує в облягаючому чорному платті з двома розрізами на спідниці, які дозволяють їй продемонструвати ідеальні ніжки.

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