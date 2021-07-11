Избранница главного героя шоу «Холостяк-11» Михаила Заливако Анна Богдан рассказала о борьбе за идеальную фигуру и показала результат

Девушка, которая счастливо живет с Заливако уже после окончания проекта, поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором рассказала о том, как добивалась идеальной фигуры. В частности, Анна призналась, что страдала от целлюлита, пишет Politeka.net.

«Я всегда была худенькой, но у меня была «апельсиновая корочка» на ногах и попе. Многие подружки мне даже не верили, и думали, что я себе там что-то нафантазировала, но когда они видели мои ноги, то были в шоке. ⁃ ну как у такой худорбы может быть целюлит? Ну и как все, я комплексовала по этому поводу», - рассказала Богдан.

По ее словам, добиться красивых ног и ягодиц без целлюлита ей помог следующий комплекс: правильно питание, спорт, массажи, крема и массаж сухой щеткой.

«Но ОБЯЗАТЕЛЬНО вы должны понимать что можно вам делать, а что нельзя! Самое главное - берегите своё здоровье», - подчеркнула Богдан.

Этот пост она решила проиллюстрировать собственным фото. На нем девушка сидит на ручке кресла, закинув голову вверх. Она позирует в облегающем черном платье с двумя разрезами на юбке, которые позволяют ей продемонстрировать идеальные ножки.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан раскрыла свой секрет похудения.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан, завоевав сердце главного "Холостяка", дала украинкам совет.

Также Politeka писала, что Анна Богдан приспустив халатик, показала, какой ее видит только Заливако.