Главный герой "Холостяк-11" Михаил Заливако в финале проекта выбрал Анну Богдан (Сторожук) и сейчас строит с ней отношения

Девушка регулярно общается с поклонниками телепроекта посредством соцсетей, а также много времени проводит со своим возлюбленным. Парочка вместе отдыхает на курортах, ходит по ресторанам и фотографируется.

На днях у себя в Инстаграм Анна анонсировала беседу с фолловерами и попросила задать ей вопросы.

И вот теперь у себя с Сторис она отвечает на самые интересные вопросы своих подписчиц.

Естественно, людей первым делом интересует, когда молодые сыграют свадьбу.

«Ну когда же уже свадьба. Вы очень красивая пара», - пишут в сети.

Анна осообщила, что всему свое время, при этом подчеркнув, что ей особенно приятны такие сообщения, учитывая волну хейта.

Также людей интересовало, что Анна думает по поводу роста мужчины. Смогла бы она встречаться с человеком ниже себя?

Избранница Михаила сказала, что это не причина отказываться от чувств и любви, а вообще - это дело сугубо личное, кому как комфортнее.

Еще девушку спросили, было ли ей тяжело на проекте?

«Давайте не будет забывать, в каких условиях снимался проект. Там каждому в какой-то мере было тяжело», - написала Анна.

Она отметила, что им приходилась жить с абсолютно с незнакомыми людьми без интернета, телефонов, телевизоров и возможности поговорить с близкими.

«Иногда съёмки длились очень долго. Было холодно. Было больно стоять на шпильках всё время. Часто хотелось спать. Но это был крутой опыт», - ответила она.

Напомним, что Анна Богдан поделилась откровениями о свадьбе с «холостяком»: "Миша просто...".

Ранее Politeka писала, что Заливако покутил с возлюбленной, которая надела откровенное мини: "Сзади очередь...".

Также Politeka сообщала, что Заливако заподозрили в равнодушии к избраннице Анне: "Сочувствую".