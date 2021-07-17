Український бізнесмен Михайло Заливако, який знявся в шоу "Холостяк-11", похвалився відпочинком зі своєю коханою

Закохані Михайло Заливако і Анна Богдан познайомилися на шоу "Холостяк-11" , після якого продовжили будувати відносини, передає Politeka.net.

Зараз парі не потрібно приховувати стосунки, адже фінальний випуск програми вже давно вийшов в ефір.

Михайло і Анна багато подорожують і хваляться своїм проведенням часу в соцмережах.

Так, цього разу закохані поділилися кадрами своєї нічної прогулянки. Анна одягла чорну маєчку і безсоромне міні, доповнивши образ босоніжками на тонких шпильках.

Михайло ж вибрав одяг в темних кольорах, доповнивши образ яскравими кросівками.

"Вийшли попітніти" і "ззаду черга за молоком, походу", - написав бізнесмен.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Михайло Заливако в одному з постів розповів, що йому подобається в Анні. Так, за його словами, йому приносить задоволення бути поруч з дівчиною, йти з нею за руку, адже вона викликає мурашки.

Примітно, до цього Заливако розповів, що Анна любить дуріти і це приводить його в захват, адже так робили його батьки, коли він був маленьким.

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