Обраниця головного героя "Холостяк-11" Анна Богдан похвалилася стильним аксесуаром

Як пише Politeka.net, після закінчення шоу Анна і Михайло Заливако залишилися разом. Зараз пара проводить багато часу разом, вони часто подорожують і публікують спільні сторіс. Судячи з Instagram дівчини, у неї не нудне життя. Вона активно веде свій блог і спілкується з шанувальниками.

На свіжих кадрах Анна продемонструвала нову зачіску. Красуня вирішила випробувати на собі модний тренд у вигляді пір'їнки у волоссі. Вона зняла відео, сидячи в машині. Розпущене кучеряве волосся дівчини прикрашало пасмо з кільцями.

"Друзі, а ви помітили мій новий аксесуар на волоссі? Знаю тільки, що це зараз дуже популярно. Як вам? Як ви думаєте, мені пасує?",- звернулася до шанувальників Анна.

Додамо, що Анна Богдан була однією з найяскравіших учасниць проекту «Холостяк», оскільки є колишньою дружиною екс-глави офісу президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, що Анна Богдан поділилася одкровеннями про весілля з "холостяком": "Міша просто...".

Раніше Politeka писала, що Заливако покутив з коханою, яка одягла відверте міні: "ззаду черга...".

Також Politeka повідомляла, що Заливако запідозрили в байдужості до обраниці Ганни:"співчуваю".