Обраниця українського бізнесмена, колишнього героя шоу "Холостяк-11" Михайла Заливако відповіла на особисті питання

Після того як Анна Богдан перемогла на відомому проекті, вона стала активніше займатися своїм мікроблогом в Instagram, повідомляє Politeka.net. Дівчина публікує різні пости, а також спілкується зі своїми шанувальниками.

Зокрема, в одних з останніх сторіс Анна відповіла на особисті питання, які їй поставили підписники.

Найпоширенішими питаннями, за словами зірки ТБ, були чи не вагітна вона, і коли буде весілля.

Жартома Анна відповіла на друге питання: "Сьогодні".

Крім того, підписники помітили, що Михайло на всіх фото виглядає сумним і втомленим і поцікавилися, що стало причиною.

"Міша просто не дуже любить робити фото. Ось і весь секрет", - написала Богдан.

Також Анна відповіла, як ставиться до домашнього насильства: "Різко негативно. Як до цього можна ставитися по-іншому?".

У сторіс обраниця Заливако дала пораду підписниці, щоб та знайшла собі хобі, коли її чоловік на футболі.

"У кожної людини має бути особистий простір і інтереси", - написала красуня.

Зазначимо, Анна Богдан і Михайло Заливако відразу після завершення проекту стали жити разом.

Нагадаємо, що виснажена Анна Богдан в ліжку зізналася в залежності

А ще Politeka писала, що Анна Богдан з "Холостяка" позбулася одягу, заговоривши про перші зароблені гроші

Також Politeka повідомляла, що Ганна Богдан, завоювавши серце головного "Холостяка", дала українкам пораду