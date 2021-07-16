Обраниця українського бізнесмена, колишнього героя шоу "Холостяк-11" Михайла Заливако відповіла на особисті питання
Після того як Анна Богдан перемогла на відомому проекті, вона стала активніше займатися своїм мікроблогом в Instagram, повідомляє Politeka.net. Дівчина публікує різні пости, а також спілкується зі своїми шанувальниками.
Зокрема, в одних з останніх сторіс Анна відповіла на особисті питання, які їй поставили підписники.
Найпоширенішими питаннями, за словами зірки ТБ, були чи не вагітна вона, і коли буде весілля.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Потап "наїхав" на футболіста Зінченка в Туреччині, фото: "Поцупив ключі..."
Спливли справжні імена Злати Огневич, Лілії Ребрик, Барських та інших зірок: "Навіть уявити не могла"
Нікітюк випадково засвітила зайве, позуючи в купальнику на відпочинку: "То не Притула в червоних трухашках?"
Солістка "Go_A" не повірила очам, побачивши чергу на свій концерт у Литві: "Ого, хлопці..."
Жартома Анна відповіла на друге питання: "Сьогодні".
Крім того, підписники помітили, що Михайло на всіх фото виглядає сумним і втомленим і поцікавилися, що стало причиною.
"Міша просто не дуже любить робити фото. Ось і весь секрет", - написала Богдан.
Також Анна відповіла, як ставиться до домашнього насильства: "Різко негативно. Як до цього можна ставитися по-іншому?".
У сторіс обраниця Заливако дала пораду підписниці, щоб та знайшла собі хобі, коли її чоловік на футболі.
"У кожної людини має бути особистий простір і інтереси", - написала красуня.
Зазначимо, Анна Богдан і Михайло Заливако відразу після завершення проекту стали жити разом.
Нагадаємо, що виснажена Анна Богдан в ліжку зізналася в залежності
А ще Politeka писала, що Анна Богдан з "Холостяка" позбулася одягу, заговоривши про перші зароблені гроші
Також Politeka повідомляла, що Ганна Богдан, завоювавши серце головного "Холостяка", дала українкам пораду