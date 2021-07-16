Український бізнесмен Михайло Заливако набрав популярність в мережі після своєї участі в шоу "Холостяк-11". Зараз він будує стосунки з переможницею проекту, Анною Богдан, і викликає цікаву реакцію в мережі спільними знімками

Міхаїл Заливако і Анна Богдан стали жити разом відразу після завершення зйомок шоу, передає Politeka.net. Зараз пара продовжує разом відпочивати і займатися побутовими питаннями.

У новому пості Михайло Заливако поділився кадрами відпочинку з коханою. Анна була в яскравій маєчці і міні-спідниці, а Михайло в футболці й шортах.

Закохані весело проводили час разом, проте текст посту викликав запитання у підписників Михайла.

"Про що писати? Нічого не лізе в голову ♪

Давно хотів виставити щось з Ефеса. Це друге місце після Ватикану, де я ходив з відкритим ротом. Тому пару фотокарток єсь😀", - написав бізнесмен, опублікувавши архівні знімки.

У коментарях користувачі Мережі запідозрили Заливако в байдужості до Анни Богдан.

"Як правило, коли нічого не лізе в голову - значить поруч ніхто не надихає...", "Міша, співчуваю)", - написали одні з фоловерів.

"Гарненький)", "Коли весілля ?))) ", "Мішо, ця наречена тебе розорить і виплюне. Ой дивись...", "Нещасного Мішу знову змусили фоткатися😂 😂 ось Аня😂", - прокоментували інші.

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