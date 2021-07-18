Избранница главного героя "Холостяк-11" Анна Богдан похвасталась стильным аксессуаром

Как пишет Politeka.net, после окончания шоу Анна и Михаил Заливако остались вместе. Сейчас пара проводит много времени вместе, они часто путешествуют и публикуют совместные сторис. Судя по Инстаграм девушки, у нее не скучная жизнь. Она активно ведет свой блог и общается с поклонниками.

На свежих кадрах Анна продемонстрировала новую прическу. Красотка решила испробовать на себе модный тренд в виде перышка в волосах. Она сняла видео, сидя в машине. Распущеные кучерявые волосы девушки украшала прядь с колечками.

«Ребята, а вы заметили мой новый аксессуар на волосах? Знаю только, что это сейчас очень популярно. Как вам? Как вы думаете, мне идет?», - обратилась к поклонникам Анна.

Добавим, что Анна Богдан была одной из самых ярких участниц проекта «Холостяк», поскольку является бывшей женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Напомним, что Анна Богдан поделилась откровениями о свадьбе с «холостяком»: "Миша просто...".

Ранее Politeka писала, что Заливако покутил с возлюбленной, которая надела откровенное мини: "Сзади очередь...".

Также Politeka сообщала, что Заливако заподозрили в равнодушии к избраннице Анне: "Сочувствую".