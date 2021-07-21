Блогерша Анна Богдан, победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако, показала себя и рассказала о своем самом важном шаге
Как пишет Politeka.net, Анна стала известна среди украинцев после шоу "Холостяк". Там красотка победила, завоевав сердце главного героя Михаила Заливако. Сейчас пара строит отношения и делится с фанатами самыми интересными моментами.
На фото Анна обнимала Михаила, а в руках держала домашнего любимца - кота.
"Сегодня на меня нахлынули очень сильные эмоции и воспоминания.
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Именно прошлым летом я сделала шаг, который полностью изменил мою жизнь.
Возможно вы уже догадались о чём я?
Именно прошлым летом я подала анкету на участие в проекте «Холостяк». И в тот момент, я даже не представляла глобальность последствий этому, вначале маленькому действию, которое набрало таких глобальных оборотов.
До этого я не принимала участие ни в одном реалити-шоу.
Скажу честно, заполнила анкету и забыла
И в один день, сидя на работе, мне позвонила редактор. От неожиданности у меня даже дар речи пропал.
Потом было целых 5(!!!) кастингов… (Если вам будет интересно о том, как это все происходило, то напишу отдельный пост)", - написала Анна.
Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы такие гармоничные и красивые, тащусь с вас", "И колечко на пальце", "2 пара из "Холостяка", которая имеет продолжение", "Счастья вам, любви и гармонии".
Напомним, "Холостяк" Заливако показал свою "страсть" с Анной Богдан в присутствии друга
А еще Politeka сообщала, что «Холостяк» Заливако показал, как выглядят в жизни их отношения с Анной Богдан
Также Politeka писала, что Анна Богдан из "Холостяка" высказалась о свадьбе и пережитом на проекте.