Главный герой шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако подшутил над своей избранницей Анной

Как пишет Politeka.net, после окончания проекта парочка осталась вместе. В социальных сетях они активно постят совместные фотографии, а также рассказывают о совместном времяпровождении. Несколько раз пара даже путешествовала вместе.

В этот раз у себя в Инстаграм Михаил решил показать, как выглядят их отношения в настоящей жизни. Он приехал забирать Анну на парковке и стал ее тайно снимать. Девушка это заметила и пригрозила возлюбленному кулаком. Ответ Заливако не заставил себя долго ждать.

«Сейчас, девчонку заберу одну по пути. Не, не буду забирать, передумал», - пошутил Заливако после того, как Анна ему пригрозила.

Напомним, перед своим главным выбором в шоу Заливако писал, что выбрал ту девушку, которая его смешит, вдохновляет и возбуждает. По его словам, в глазах Анны именно тот огонь, который ему нужен.

Напомним, что Михаил Заливако повеселился с Анной Богдан, которая покрасовалась в мини: "Сзади очередь...".

А еще Politeka сообщала, что Анна Богдан заговорила о свадьбе и пережитом на проекте «Холостяк».

Также Politeka писала, что Анна Богдан похвасталась модной прической, обратившись к поклонницам: «Как вам?».