Украинский бизнесмен Михаил Заливако, который снялся в шоу "Холостяк-11", и его возлюбленная Анна Богдан показали свою страсть в присутствии друга

Пара Заливако и Богдан сформировалась на шоу "Холостяк-11", передает Politeka.net. После завершения программы влюбленные стали жить и отдыхать вместе.

Часто пара проводила время в компании друзей. В честь дня рождения одного из них Заливако опубликовал снимки, которые раньше никто не видел.

Фото появились в сторис бизнесмена.

"Я ждал тот день, когда смогу выложить это. Спасибо тебе за эти кадры и не только. С днем рождения!", - написал Заливако.

На кадрах Анна и Михаил целуются и обнимаются, когда на их фоне фотографировался друг. Кадры получились довольно забавными.

На одном из фото влюбленные показали страсть без присутствия лишних.

Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако после съемок в проекте были вынуждены скрывать отношения до выхода финального выпуска в эфир.

Влюбленные 2,5 месяца практически не выходили из дома, лишь по вечерам выходя на улицу, и старались не появляться, где много людей.

Пара очень много разговаривала. Первое время она общалась до трех-четырех часов ночи. По словам Михаила, ему изначально было очень легко с Анной.

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