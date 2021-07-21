Украинский бизнесмен Михаил Заливако, который снялся в шоу "Холостяк-11", и его возлюбленная Анна Богдан показали свою страсть в присутствии друга
Пара Заливако и Богдан сформировалась на шоу "Холостяк-11", передает Politeka.net. После завершения программы влюбленные стали жить и отдыхать вместе.
Часто пара проводила время в компании друзей. В честь дня рождения одного из них Заливако опубликовал снимки, которые раньше никто не видел.
Фото появились в сторис бизнесмена.
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"Я ждал тот день, когда смогу выложить это. Спасибо тебе за эти кадры и не только. С днем рождения!", - написал Заливако.
На кадрах Анна и Михаил целуются и обнимаются, когда на их фоне фотографировался друг. Кадры получились довольно забавными.
На одном из фото влюбленные показали страсть без присутствия лишних.
Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако после съемок в проекте были вынуждены скрывать отношения до выхода финального выпуска в эфир.
Влюбленные 2,5 месяца практически не выходили из дома, лишь по вечерам выходя на улицу, и старались не появляться, где много людей.
Пара очень много разговаривала. Первое время она общалась до трех-четырех часов ночи. По словам Михаила, ему изначально было очень легко с Анной.
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