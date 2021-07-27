Победительница 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан похвасталась яркими летними луками, засветив неожиданную деталь

Как сообщает Politeka.net, избранница "Холостяка" Михаила Заливако решила снять популярное видео для молодежной сети. За 15 секунд она попыталась сменить четыре летних образа. При этом красотка все время находилась в движении.

Стоит отметить, что подтянутая фигурка девушки позволяет ей носить весьма открытые наряды, что она с удовольствием делает. Не зря красотка трудится в спортивном зале, чтобы держать себя в форме.

На видео Анна предстала в коротких свободных шортах, черном топе и светлой рубашке. Она эффектно прошлась и присела, в мгновение сменив наряд на джинсовые шортики и пикантное боди. Стоит отметить, что в кадр попали синяки на ногах Богдан. На левой ноге у красотки был заметен довольно большой синяк, который портил вид стройных ножек.

Напомним, что Анна Богдан оседлала свого возлюбленного, провоцируя подписчиков: "Хейтеры скажут, что села на шею...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан в тесных лосинах раскрыла секрет подтянутой фигурки: показательные кадры.

Также Politeka писала, что Анна Богдан в узких лосинах организовала жаркую тренировку с Заливако: кадры из спортзала.