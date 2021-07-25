Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан вирушила з коханим разом займатися в спортзал

Після фіналу проекту критика обрушилася на пару через їхнє минуле. Михайла критикували за його розгульну поведінку, а Анну за те, що вона вже була в шлюбі, але пішла на проект відразу ж шукати нове кохання. Проте, пара щаслива разом, незважаючи на всі негативні слова користувачів Instagram.

Нещодавно Анна і Михайло навіть вирушили в спортзал займатися разом. За словами Сторожук, Заливако насправді не любить робити фото, тому їй доводиться його вмовляти. На фото ж пара виглядає цілком щасливо і з легкістю демонструє досить непогану форму.

Анна в світлому спортивному костюмі покрасувалася з обранцем перед дзеркалом, показуючи, як мило вони виглядають разом.

"Всі обставини просто підштовхували мене на цей проект! І як бачите, не дарма!

Зараз, завдяки проекту "Холостяк", я знайшла свою другу половинку, любов і щастя ... шалено турботливого, доброго, відкритого душею людини і з відмінним почуттям гумору☺ я тебе люблю, мій ведмедик! Спасибі, що ти є у мене❤️» - написала Анна раніше, коментуючи стосунки з Михайлом.

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