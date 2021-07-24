Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, як розважається з коханим

Як пише Politeka.net, Михайло Заливако є успішним українським бізнесменом. Красунчик пішов на проект "Холостяк", де шукав свою любов. Анна Богдан перемогла на проекті і пара зараз будує стосунки поза шоу. Обидва ведуть активно Instagram, де діляться всім цікавим з фанатами.

На нових фото, яких Михайло опублікував в Instagram, пару можна побачити разом. Анна на сторіс закинула ногу на плече красунчику, готуючись залізти.

"Че ти, а?",- написано зверху кадрів.

"Коротко про те, як це було. А у вас хороший стоматолог?",- підписані кадри.

На другому сторіс Анна вже сиділа на шиї у Михайла, піднявши руку вгору, поки чоловік стояв на одній нозі.

"Хейтери скажуть, що сіла на шию, а ми просто насолоджуємося один одним", - написано під другим сторіс.

На останньому сторісі вже пару знімали зі спини, де Анна сиділа на шиї у чоловіка.

"За продуктами тільки так ходимо, знаємо весь асортимент верхніх полиць", - підписані кадри.

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