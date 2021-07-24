Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как развлекается с возлюбленным

Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако является успешным украинским бизнесменом. Красавчик пошел на проект "Холостяк", где искал свою любовь. Анна Богдан победила на проекте и пара сейчас строит отношения вне шоу. Оба ведут активно Инстаграм, где делятся всем интересным с фанатами.

На новых фото, которых Михаил опубликовал в Инстаграм, пару можно увидеть вместе. Анна на сторис закинула ногу на плечо красавчику, готовясь залезть.

"Че ты, а?", - написано сверху кадров.

"Коротко о том, как это было. А у вас хороший стоматолог?", - подписаны кадры.

На втором сторис Анна уже сидела на шее у Михаила, подняв руку вверх, пока мужчина стоял на одной ноге.

"Хейтеры скажут, что сеела на шею, а мы просто наслаждаемся друг другом", - написано под вторым сторис.

На последнем сторисе уже пару снимали со спины, где Анна сидела на шее у мужчины.

"За продуктами только так ходим, знаем весь ассортимент верхних полок", - подписаны кадры.

Напомним, "Холостяк" Заливако засветил необычную тренировку с Анной Богдан

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