Переможниця останнього сезону "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, як тримає себе у відмінній фізичній формі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 28-річна Анна поділилася кадрами зі спортивного залу. Анна позувала в обтягуючих лосинах і зручному спортивному топі. Богдан показала, які вправи вона робить в залі, щоб тримати себе в хорошій формі. Красуня робила махи ногою, використовуючи додаткову вагу. Також вона робила підйоми на куб, тренуючи сідничний м'яз.

"Розповідати частіше про тренування і харчування?",- поцікавилася у шанувальників Анна.

Відзначимо, що Богдан була однією з найбільш суперечливих учасниць «Холостяка». Глядачі ділилися на тих, хто її підтримував і тих, хто сильно критикував красуню. Втім, зараз пару Анни і Михайла дуже підтримують в мережі. Вони всіляко демонструють свою любов.

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