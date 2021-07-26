Победительница последнего сезона "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как держит себя в отменной физической форме

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 28-летняя Анна поделилась кадрами со спортивного зала. Анна позировала в обтягивающих лосинах и удобном спортивном топе. Богдан показала, какие упражнения она делает в зале, чтобы держать себя в хорошей форме. Красотка делала махи ногой, используя утяжелители. Также она делала подъемы на куб, тренируя ягодичную мышцу.

«Рассказывать почаще о тренировках и питании?», - поинтересовалась у поклонников Анна.

Отметим, что Богдан была одной из самых противоречивых участниц «Холостяка». Зрители делились на тех, кто ее поддерживал и тех, кто сильно критиковал красотку. Впрочем, сейчас пару Анны и Михаила очень поддерживают в сети. Они всячески демонстрируют свою любовь.

Напомним, что Анна Богдан из "Холостяка" показала себя с новой стороны, но нарвалась на критику: "Это ужас...".

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