Победительница последнего сезона "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как держит себя в отменной физической форме
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 28-летняя Анна поделилась кадрами со спортивного зала. Анна позировала в обтягивающих лосинах и удобном спортивном топе. Богдан показала, какие упражнения она делает в зале, чтобы держать себя в хорошей форме. Красотка делала махи ногой, используя утяжелители. Также она делала подъемы на куб, тренируя ягодичную мышцу.
«Рассказывать почаще о тренировках и питании?», - поинтересовалась у поклонников Анна.
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Отметим, что Богдан была одной из самых противоречивых участниц «Холостяка». Зрители делились на тех, кто ее поддерживал и тех, кто сильно критиковал красотку. Впрочем, сейчас пару Анны и Михаила очень поддерживают в сети. Они всячески демонстрируют свою любовь.
Напомним, что Анна Богдан из "Холостяка" показала себя с новой стороны, но нарвалась на критику: "Это ужас...".
Также Politeka рассказывала, что Анна Богдан из "Холостяка" устроила в узких лосинах жаркую тренировку с Заливако: фото из спортзала.
А еще Politeka писала, что Анна Богдан оседлала "Холостяка" Заливако, провоцируя украинцев: "Хейтеры скажут, что села на шею...".