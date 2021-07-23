Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і кохана його головного героя Михайла Заливако Анна Богдан показала дві свої протилежні сторони
Як пише Politeka.net, напередодні вихідних дівчина поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У ньому Анна вирішила в забавній манері показати, якою різною вона може бути в один і той же час. Для цього вона зробила веселе відео, в якому поруч з'явилися відразу дві Анни.
Одна з них безтурботно танцювала, демонструючи спокусливі рухи під музику. У той же час поруч стояла друга Анна, яка зосереджено говорила з кимось по телефону і виглядала дуже діловою.
На кадрах Богдан була одягнена в довгу білу спідницю і короткий чорний топік, а на ногах у неї були масивні кросівки з білою підошвою.
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"Нарешті п'ятниця. Які у вас плани?)
1 - відпочивати і насолоджуватися передчуттям вихідних?
2 - вирішувати робочі питання", - підписала кадри Ганна.
Її підписники тут же відреагували. При цьому деяким не сподобалося взуття дівчини.
"Взуття, це жах, яка б мода не була але під спідничку краще ніжні босоніжки, все таки літо, грубо для таких ніжок", "дуже стильний образ у вас Аня", "Аня де Мішка", "вам йде перший варіант", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостяк" Заливако засвітив незвичайне тренування з Ганною Богдан.
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако в компанії Анни Богдан відверто висловився про стосунки.
Також Politeka писала, що Анна Богдан з "Холостяка" розповіла про переломний момент у житті.