Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і кохана його головного героя Михайла Заливако Анна Богдан показала дві свої протилежні сторони

Як пише Politeka.net, напередодні вихідних дівчина поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Анна вирішила в забавній манері показати, якою різною вона може бути в один і той же час. Для цього вона зробила веселе відео, в якому поруч з'явилися відразу дві Анни.

Одна з них безтурботно танцювала, демонструючи спокусливі рухи під музику. У той же час поруч стояла друга Анна, яка зосереджено говорила з кимось по телефону і виглядала дуже діловою.

На кадрах Богдан була одягнена в довгу білу спідницю і короткий чорний топік, а на ногах у неї були масивні кросівки з білою підошвою.

"Нарешті п'ятниця. Які у вас плани?)

1 - відпочивати і насолоджуватися передчуттям вихідних?

2 - вирішувати робочі питання", - підписала кадри Ганна.

Її підписники тут же відреагували. При цьому деяким не сподобалося взуття дівчини.

"Взуття, це жах, яка б мода не була але під спідничку краще ніжні босоніжки, все таки літо, грубо для таких ніжок", "дуже стильний образ у вас Аня", "Аня де Мішка", "вам йде перший варіант", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостяк" Заливако засвітив незвичайне тренування з Ганною Богдан.

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако в компанії Анни Богдан відверто висловився про стосунки.

Також Politeka писала, що Анна Богдан з "Холостяка" розповіла про переломний момент у житті.