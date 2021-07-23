Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» и возлюбленная его главного героя Михаила Заливако Анна Богдан показала две своих противоположных стороны

Как пишет Politeka.net, в преддверии выходных девушка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Анна решила в забавной манере показать, какой разной она может быть в одно и то же время. Для этого она сделала веселое видео, в котором рядом появились сразу две Анны.

Одна из них беззаботно танцевала, демонстрируя соблазнительные движения под музыку. В то же время рядом стояла вторая Анна, которая сосредоточенно говорила с кем-то по телефону и выглядела очень деловой.

На кадрах Богдан была одета в длинную белую юбку и короткий черный топик, а на ногах у нее были массивные кроссовки с белой подошвой.

«Наконец-то пятница. Какие у вас планы?)

1 - Отдыхать и наслаждаться предвкушением выходных?

2 - Решать рабочие вопросы», - подписала кадры Анна.

Ее подписчики тут же отреагировали. При этом некоторым не понравилась обувь девушки.

«Обувь, это ужас, какая бы мода не была но под юбочку лучше нежные босоножки, всё таки лето, грубо для таких ножек», «Очень стильный образ у вас Аня», «Аня где Мишка», «Вам идет первый вариант», - пишут люди.

Напомним, "холостяк" Заливако засветил необычную тренировку с Анной Богдан.

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако в компании Анны Богдан откровенно высказался об отношениях.

Также Politeka писала, что Анна Богдан из "Холостяка" рассказала о переломном моменте в жизни.