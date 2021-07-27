Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако признался, что чувствует к Анне Богдан, а также ответил на вопрос об искренности их отношений

Как известно, в финале популярного шоу Заливако остановил свой выбор на Анне. Пара утверждает, что с тех пор они неразлучны, а их отношения основаны не на пиаре, а на искренних чувствах. Впрочем, у многих украинцев эти утверждения вызывают сомнения, которые только усилились после расставания «холостячки» Ксении Мишиной с Александром Эллертом, с которым она также начала встречаться после проекта.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Заливако поделился новым постом, в котором откровенно рассказал о чувствах к Анне Богдан, с которой они сейчас находятся не рядом из-за того, что Михаил отправился в поездку с друзьями.

«Удивлюсь самому себе. Я начал скучать. Очень интересное чувство даже прикольно как-то… Не думал, что у меня это будет так сильно. Поэтому, кто это не испытывал, советую», - написал Заливако.

Он поделился несколькими совместными фото, на которых целует и обнимает Анну.

«Ой ой ой какие фотографии, какие слова)) Я тоже скучаю)) май лав», - написала в комментариях Богдан.

Стоит отметить, что не все комментарии к посту оказались положительными. Так, у Михаила спросили, насколько искренни их с Анной отношения.

«На сколько контракт?) На год, как и у Мишиной с Эллертом?», - написал комментатор.

«У нас пожизненно. Хе**вые условия… ну, такие выбрали», - ответил на это Заливако.

Впрочем, многие комментаторы явно остались настроены скептически.

Напомним, избранница «Холостяка» Заливако Анна Богдан в экстра-мини засветила синяки на ногах.

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