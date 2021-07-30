Победительница "Холостяка" Анна Богдан раскритиковала фальшивую свадьбу своей соперницы Юли "Зайки"

Как сообщает Politeka.net, финалистка романтического реалити шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая стала избранницей Михаила Заливако, жестко раскритиковала фейковую свадьбу своей соперницы на проекте Юли "Зайки". В своих Instagram-сторис девушка назвала поведение бывшей конкурентки неприемлемым. Хотя, по ее словам, изначально была шокирована свадьбой, и обрадовалась за Юлю, что та нашла свою любовь.

На это пользователи обвинили Анну, мол, она не имеет права комментировать свадьбу Юли. На это Богдан ответила, что "Зайка" ранее высказывала свою мнение относительно их с Заливако отношений, поэтому право у нее есть. Похоже, таким образом она решила отомстить сопернице.

"Совсем недавно Юля перешла грань и позволила себе комментировать наши с Мишей отношения. Говорить и высказываться о том, какой Миша грустный и несчастный в отношениях со мной", - рассказала Аня. Она считает, что если границы уже нарушены, то она имеет право высказываться относительно Юли и ее "свадьбы".

Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" эмоционально обратилась к украинкам: "Плюйте на...".

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