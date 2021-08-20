Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" решила ненадолго сменить имидж и обновить прическу

После съемок в шоу Юлия всячески старается привлекать к себе внимание, быть в центре событий и не боится показывать себя в разных образах на фотосессиях. Недавняя «свадебная» съемка с известным телеведущим вызвала немалый ажиотаж, но после оказалось, что это был продуманный рекламный ход.

В стори в Инстаграм девушка также часто записывает разные видео о жизни и общается с фанатами. Недавно Юлия обновила прическу, впервые сделав из длинных ровных локонов маленькие пышные кудри.

«Первый раз вижу себя с такими кудряшками🤗» - подписала кадры «Зайка».

В сети сразу отреагировали:

«Как вам такое преображение?; Красивая!!Пусть Боженька тебе поможет и ты будешь счастливая!!!😍😍; Вам идёт))) может и пора принести в жизнь по больше такой кучерявой лёгкости)))); Юленька крутяк🔥❤️ тебе всё к лицу😍 очень красивая❤️; Миша бы выпал, эх Мишаня; Дуже круто🔥; Красотка😍❤️; Очень идет😍; красиво, я тебя сначала не узнала🙃».

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