Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" наделала шуму в сети своей постановочной свадьбой с ведущим "1+1" Богданом Юсипчуком

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша, финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" на днях огорошила своих поклонников фото и видео со свадебного торжества. Еще более бурную реакцию от фанатов девушка подучила после того, как объявила, что свадьба была фальшивой, и на самом деле это была рекламная акция.

В очередном посте в своем Instagram Юлия объяснилась за этот скандал, но была раскритикована фолловерами. "Зачем эта свадебная церемония? Как вы уже догадались это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы помогли своим друзьям с мероприятием. Локация на 27 этаже, просто супер, проверено на себе. Охваты сторис у меня и у Богдана выросли в десятки раз. Событие заинтересовало СМИ. Благодаря большому охвату и резонансности "свадьбы" мы хотели помочь бездомным животным", - пояснила "Зайка".

Однако поклонники девушки очень недовольным таким обманом, свое мнение пользователи высказали в комментариях: "Цирк какой-то", "Зачем нужно было играть на чувствах людей, которые вас поддерживают?", "Охваты подняли конечно здорово, но хайпануть на таком трогательном событии, как создание семьи, это извините, но слишком", "Зачем этот цирк?", "Люди не любят чувствовать себя обманутыми. Это же очевидно", "Теперь не скоро выйдет замуж", "Очень некрасиво с Вашей стороны так было делать. Отписываюсь, так как очень разочаровалась", "Полное разочарования, уже не знают, что придумать для рейтинга своего".

Напомним, Юля "Зайка" из "Холостяка" после позора с фальшивой свадьбой сделала неожиданное признание: "Давайте честно, какая…".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан "катком" проехалась по Юле "Зайке" после фальшивой свадьбы: "Это неприемлемо".

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" и ведущий "1+1" попали в скандал после неожиданной свадьбы: "Точно так было в "Холостяке".