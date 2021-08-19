Учасниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" розкрила моторошні подробиці

Як повідомляє Politeka.net, відома учасниця романтичного шоу "Холостяк"з Михайлом Заливако Юлія Бельченко ("Зайка") в інтерв'ю YouTube-каналу "Олицька" розповіла страшну правду про пристрасті та інтриги, які панували в закуліссі зйомок.

За словами Юлії, після проекту у неї стався гормональний збій через сильний стрес, адже під час зйомок було багато інтриг і скандалів, дівчину навіть намагалися викрити в ескорті.

"Дуже вчасно він мене тоді вигнав у 9-му епізоді. Я була на межі. На межі самогубства, або чогось з собою зробити, якось самоліквідуватися від цього", - зізналася Бельченко.

Вона також заявила, що була закохана в Михайла і цілком серйозно збиралася стати його дружиною. Але холостяк засумнівався в її щирості і в фіналі вибрав іншу учасницю – Анну Богдан.

Відзначимо, що Юля запам'яталася глядачам своєю екстравагантною появою вечірці-знайомстві з Заливако – вона прийшла в костюмі зайця. Також вона стала єдиною дівчиною в історії проекту, яку всупереч правилам повернули у фінал шоу після вигнання в дев'ятому епізоді.

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